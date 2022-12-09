В Германии неизвестные рассылают фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.

Дипломаты обратились к правоохранителям, сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

По его словам, граждане Германии начали получать письма от украинских дипломатов с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

В МИД подчеркнули, что подобные письма являются подделкой, а дипломатическое представительство не причастно к их отправке. Консулы уже обратились в германскую полицию для проведения расследования.

«Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан», — отметил спикер МИД.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.