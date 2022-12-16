Город Кременчуг в Полтавской области сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в результате атаки россиян остался без отопления.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.
«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления», — отметил он.
Городской голова призвал жителей закрыть окна в домах и максимально сохранять тепло в домах.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
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Город Кременчуг в Полтавской области сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в результате атаки россиян остался без отопления.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.
«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления», — отметил он.
Городской голова призвал жителей закрыть окна в домах и максимально сохранять тепло в домах.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.