Город Кременчуг в Полтавской области сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в результате атаки россиян остался без отопления.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления», — отметил он.

Городской голова призвал жителей закрыть окна в домах и максимально сохранять тепло в домах.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.