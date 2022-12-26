В воскресенье 25 декабря жители поселка Троицкое, что на Новоодещине Николаевской области, на воротах и своих жилищах обнаружили символы, пропагандирующие так называемый «русский мир».
Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Обескураженные граждане не могли понять, что происходит, и сразу позвонили в полицию.
Через несколько часов правоохранители установили, что к вражеским надписям причастен 21-летний местный житель. Молодой человек решил таким образом пошутить над своими односельчанами.
Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 436-2 «Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной злости русской Федерации, глорификация её участников».
Теперь шутнику грозит до пяти лет заключения с возможной конфискацией имущества.
Напомним, в четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В воскресенье 25 декабря жители поселка Троицкое, что на Новоодещине Николаевской области, на воротах и своих жилищах обнаружили символы, пропагандирующие так называемый «русский мир».
Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Обескураженные граждане не могли понять, что происходит, и сразу позвонили в полицию.
Через несколько часов правоохранители установили, что к вражеским надписям причастен 21-летний местный житель. Молодой человек решил таким образом пошутить над своими односельчанами.
Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 436-2 «Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной злости русской Федерации, глорификация её участников».
Теперь шутнику грозит до пяти лет заключения с возможной конфискацией имущества.
Напомним, в четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.