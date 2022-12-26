В воскресенье 25 декабря жители поселка Троицкое, что на Новоодещине Николаевской области, на воротах и своих жилищах обнаружили символы, пропагандирующие так называемый «русский мир».

Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Обескураженные граждане не могли понять, что происходит, и сразу позвонили в полицию.

Через несколько часов правоохранители установили, что к вражеским надписям причастен 21-летний местный житель. Молодой человек решил таким образом пошутить над своими односельчанами.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 436-2 «Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной злости русской Федерации, глорификация её участников».

Теперь шутнику грозит до пяти лет заключения с возможной конфискацией имущества.