Власти частично признанной Республики Косово закрыли главный переход на границе с Сербией после того, как группа протестующих заблокировала движение по этой дороге на сербской стороне.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что два пограничных перехода ранее были закрыты из-за протестов косовских сербов. Теперь же активисты в Сербии перекрыли главную дорогу, ведущую в Косово, чтобы поддержать этнических сербов в Косово.

Устроенная сербами баррикада на дороге не позволяет тысячам косоваров, работающих за пределами Косово, вернуться домой на отдых.

Напомним, что группа из около 20 человек, часть которых одета в камуфляж, вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.

На севере Косово, где в последние недели обострилась напряженность между правительством и этнической сербской общиной, появились новые блокпосты.