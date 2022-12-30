В четверг в течение дня российские войска обстреляли Очаковскую и Воскресенскую громады Николаевской области. Есть разрушения.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
В течение дня 29 декабря, в 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 29 декабря, в 14:30 и 14:40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что 29 декабря утром в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В четверг в течение дня российские войска обстреляли Очаковскую и Воскресенскую громады Николаевской области. Есть разрушения.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
В течение дня 29 декабря, в 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 29 декабря, в 14:30 и 14:40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что 29 декабря утром в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет.