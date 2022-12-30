В четверг в течение дня российские войска обстреляли Очаковскую и Воскресенскую громады Николаевской области. Есть разрушения.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

В течение дня 29 декабря, в 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 29 декабря, в 14:30 и 14:40 после ракетных обстрелов в населенном пункте Воскресенской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что 29 декабря утром в результате ракетных обстрелов разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской громады. Пострадавших нет.