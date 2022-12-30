Бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и ДБР объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла «с повинной» к правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После захвата города она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.



Там ее назначили главу «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии».



На этой должности агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов.



За это обещала «кресла» в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.



Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.



После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.