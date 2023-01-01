Украинские правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков, действовавших на территории нашей страны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.

По словам заместителя главы МВД, с 24 февраля и по состоянию на сегодняшний день было задержано 1880 человек, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности на стороне врага.

Кроме того, начато более 2 тысяч уголовных производств в отношении предателей по факту коллаборационистской деятельности.

«По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности», — рассказал Евгений Енин.

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.