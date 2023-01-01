Бригады коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» вышли на работы по ликвидации последствий прилетов вражеских ракет в Николаеве 1 января. Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Telegram.

Первый день Нового года и первый выезд бригады ЭЛУ автодорог по ликвидации последствий от прилетов вражеских ракет. Все быстро уберем и починим!» - пишут коммунальщики.

— К счастью, там не повреждено дорожное полотно, поэтому коммунальщики убирают обломки, камни и землю из проезжей части. Также починить нужно будет часть дорожного ограждения. Всем городом благодарим вас за труд, - комментирует работы Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Кроме этого, как сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич, сегодня администрация Корабельного района и КП «Пилот» выдают жителям все необходимые строительные материалы, чтобы в первую очередь закрыть уцелевшие дома: пленка, брезент, ОСБ-плиты.

Завтра строительные бригады выедут на место и помогут людям зашить окна ОСБ-плитами, починить, где это возможно, стропильные системы и накрыть крыши брезентом.

Также город организует вывоз крупногабаритного мусора и обломков.

Вчера в день, 31 декабря, российские войска также обстреляли Николаев, разрушив 2 жилых дома. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива.