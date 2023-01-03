Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. В результате обстрелов погибли и ранены.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Для атак враг применил артиллерию, реактивную систему залпового огня, минометы и танки.
«Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома», – рассказал он.
По словам Ярослава Янушевича, за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.
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Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. В результате обстрелов погибли и ранены.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Для атак враг применил артиллерию, реактивную систему залпового огня, минометы и танки.
«Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома», – рассказал он.
По словам Ярослава Янушевича, за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.