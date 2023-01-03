Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. В результате обстрелов погибли и ранены.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Для атак враг применил артиллерию, реактивную систему залпового огня, минометы и танки.

«Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома», – рассказал он.

По словам Ярослава Янушевича, за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.