Полиция и прокуратура Германии в ночь на воскресенье арестовали 32-летнего иранца по подозрению в планировании террористического нападения с использованием ядовитых химических веществ.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает АР.

Как говорится в сообщении мужчины и еще один человек задержан ночью в городе Кастроп-Рауксель к северо-западу от Дортмунда по подозрению в планировании масштабного теракта, мотивированного исламским экстремизмом.

По данным правоохранителей, для подготовки нападения мужчина получил сильнодействующие токсины цианид и кастор, которые специалисты выносили из его дома в специальных защитных костюмах.

Более подробная информация о планах совершения теракта отсутствует.

В то же время в сообщении приводятся слова представителя службы безопасности земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройла, который заявил о получении властями «серьезной информации, заставившей полицию действовать в ту же ночь».

По данным таблоида Bild, информация о предполагаемых планах химической атаки поступила от разведки союзного государства.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Также полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованные украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже , были глаза животных.