Вчера утром, 7 января, николаевские пожарные ликвидировали пожар в жилом доме на улице Железнодорожный поселок в Николаеве. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что пожар был ликвидирован силами 2 ДПРЧ и очередной смены океративно-координационного центра на площади 10 кв. Причины пожара устанавливаются.
Всего за сутки пожарные потушили 5 пожаров по области.
Ранее сообщалось, что в селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.
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Вчера утром, 7 января, николаевские пожарные ликвидировали пожар в жилом доме на улице Железнодорожный поселок в Николаеве. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что пожар был ликвидирован силами 2 ДПРЧ и очередной смены океративно-координационного центра на площади 10 кв. Причины пожара устанавливаются.
Всего за сутки пожарные потушили 5 пожаров по области.
Ранее сообщалось, что в селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.