В центре Николаева, сегодня, 8 января, до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.
Об этом сообщают городские власти.
Подача воды прекращена по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В центре Николаева, сегодня, 8 января, до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.
Об этом сообщают городские власти.
Подача воды прекращена по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.