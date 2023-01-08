В центре Николаева, сегодня, 8 января, до 20:00 не будет воды из-за аварии на водопроводной сети.

Об этом сообщают городские власти.

Подача воды прекращена по следующим адресам:

проспект Центральный, 151, 151-я, 157, 161;

улица 3 Слободская, 51-а, 51-б;

улица Чкалова, 102, 106, 108;

улица Севастопольская, 112

Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.