Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг заявление министерства обороны РФ о якобы поражении больших скоплений личного состава украинских войск, заявив, что у армии РФ нет возможности наносить высокоточные удары.

Об этом он заявил в комментарии Общественному.

– Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет, — сказал Сергей Череватый.

Ранее сообщалось, что удар по мобилизованным оккупантам в Макеевке Донецкой области - это часть украинского контрнаступления.

Напомним, что ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.

Российский террорист, бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и сказал, что подобное может повториться.