Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 9 января.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

— Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, — отметил он.

Глава ОВА уточнил, что захватчики стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В частности, Херсон россияне обстреляли 14 раз. Оккупанты били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

Отметим, что за 9 января российская армия потеряла убитыми еще 710 солдат. В общей сложности за 321 день вторжения россияне недосчитались 112 470 своих военных.