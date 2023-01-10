За 9 января русская армия потеряла убитыми еще 710 солдат. В общей сложности за 321 день вторжения россияне недосчитались 112 470 своих военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери оккупантов в технике:

танков - 3084 (+4);

боевых бронированных машин - 6154 (+7);

артиллерийских систем - 2073 (+4);

РСЗО - 434;

средств ПВО - 217;

самолетов - 285;

вертолетов - 275 (+3);

БпЛА оперативно-тактического уровня - 1860 (+4);

крылатых ракет - 723;

кораблей /катеров - 17;

автомобильной техники и автоцистерн - 4 817 (+8);

специальной техники - 183 единицы.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.