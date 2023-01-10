За 9 января русская армия потеряла убитыми еще 710 солдат. В общей сложности за 321 день вторжения россияне недосчитались 112 470 своих военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
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За 9 января русская армия потеряла убитыми еще 710 солдат. В общей сложности за 321 день вторжения россияне недосчитались 112 470 своих военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Потери оккупантов в технике:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.