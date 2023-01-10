9 января Силы обороны Украины отразили атаки противника около 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

— За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирного населения. Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледарь, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности – Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледарь и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.

В Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. В своде сообщается, что в Горловке Донецкой области 6 января мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне «Восточный» их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 привезли около 120 оккупантов.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и с РСЗО. по состоянию на вечер 9 января количество раненых увеличилось до 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.