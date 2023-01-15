Вчера, 14 января, в 19:42 россияне вновь нанесли артиллерийские удары по Куцурубской общине Николаевской области.
Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.
Там также добавили, что вчера 14 января, во время массового ракетного обстрела городов Украины, силами и средствами противовоздушной обороны над областью были сбиты три крылатых ракеты.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, во время мощного взрыва в Очакове, произошедшем 9 января, скончался трехлетний Ростислав Присяжный.
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Вчера, 14 января, в 19:42 россияне вновь нанесли артиллерийские удары по Куцурубской общине Николаевской области.
Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.
Там также добавили, что вчера 14 января, во время массового ракетного обстрела городов Украины, силами и средствами противовоздушной обороны над областью были сбиты три крылатых ракеты.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, во время мощного взрыва в Очакове, произошедшем 9 января, скончался трехлетний Ростислав Присяжный.