В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.

Об этом сообщают издания AFP и News18.

На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

На месте падения самолета работают спасатели. О причинах его падения пока не сообщается. Но известно, что среди пассажиров самолета были россияне.

На борту самолета находились пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Австралии, один гражданин Франции и один гражданин Аргентины.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков уже подтвердил гибель четырех россиян.

Между тем, как передают местные СМИ, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание Кабинета министров по авиакатастрофе.

Известно, что самолет был в эксплуатации 15 лет. ATR72 – широко распространенный двухмоторный турбовинтовой самолет, изготовленный совместным предприятием Airbus и итальянской Leonardo. Авиакомпания Yeti Airlines состоит из шести самолетов ATR72-500.

Напомним, в начале января 51-летний пилот погиб в аварии сверхлегкого самолета в воскресенье в чешском городе Ходковице над Могелкой в Либерецком крае.