В горсовете Днепра действует программа по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты – 1 миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова.

По его словам, на жилмассиве Победа у дома, куда в субботу попала российская ракета, развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи.

Сейчас такой работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 до 20:00. Телефон: 068 557 34 19).

Борис Филатов подчеркнул, что чиновников, которые не могут организовать поддержку людей, ждет наказание.

«Если есть проблемы, обращайтесь ко мне в комментариях или мессенджере фейсбука. Чтобы все проблемы мы могли отслеживать в режиме реального времени», — сказал он, обращаясь к пострадавшим и близким.

Он также рассказал, как принять участие в программе по возмещению ущерба тем, кто потерял жилье в результате ракетных ударов.

«Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира – это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям», – добавил городской голова Днепра.

Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Дом в Днепре 14 января был разрушен в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.

Сегодня, 17 января, в 13:00 в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты.

Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей, получено 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников. больницах.