В Днепре за сутки 17 января удалось идентифицировать тела 3 погибших в результате удара российской ракеты по многоэтажке. Еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко в эфире телемарафона.

— Они (пропавшие без вести — прим.) могут быть среди тех, кого еще не узнали. Также к врачам обратилась еще одна женщина 80 лет, у нее ранения, но она терпела несколько дней, но ей стало совсем плохо. Ее госпитализировали, — говорится в ее сообщении.

Наталья Бабаченко добавила, что в настоящее время известно о 45 погибших в результате удара, 12 тел и фрагментах тел еще не идентифицированы. Кроме того, 25 человек остаются в больницах, среди них трое детей.

Напомним, что 18 января городской голова Днепра Борис Филатов заявил , что количество погибших в результате попадания российской ракеты по жилой многоэтажке, вероятно, превысит 50 человек.

– От некоторых тел остались просто фрагменты. Около 20 человек считаются пропавшими без вести… Мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова улетучились, — добавил мэр Днепра.

Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Дом в Днепре 14 января был разрушен в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Служба безопасности установила личности российских оккупантов , причастных к ракетному удару.

Поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты завершили 17 января .