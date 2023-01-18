В городе Бровары Киевской области, где сегодня произошла авиакатастрофа, спасатели завершили поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

- По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.