В городе Бровары Киевской области, где сегодня произошла авиакатастрофа, спасатели завершили поисково-спасательные работы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
- По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.
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В городе Бровары Киевской области, где сегодня произошла авиакатастрофа, спасатели завершили поисково-спасательные работы.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
- По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
По информации ОП, они летели в одну из «горячих» командировочных точек.