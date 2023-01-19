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Число погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому в Днепре возросло до 46.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, - отметил он.
Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.
Дом в Днепре 14 января был разрушен в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.
Поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты завершили 17 января.
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Число погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому в Днепре возросло до 46.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, - отметил он.
Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.
Дом в Днепре 14 января был разрушен в результате поражения российской ракетой Х-22. Этот тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.
Поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты завершили 17 января.