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Николаевские правоохранители сообщили о подозрении руководителю госпредприятия, который за деньги обещал предпринимателю «договориться» об использовании земли.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области и в прокуратуре.
Также отмечается, что дома фигурант хранил гранату. За совершенное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
— Подозреваемый требовал у руководителя частного предприятия неправомерную выгоду за совместную обработку земельного участка, которым владеет возглавляемое им госпредприятие сроком на 5 лет в размере 1 000 долларов США за каждый год. 19 января на основании полученных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также во время обыска в доме мужчины нашли РГД-5, — отметили в полиции.
Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время идет расследование уголовного производства.
В ближайшее время злоумышленнику будут выбирать меру пресечения и отстранение от должности. Следствие продолжается.
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Николаевские правоохранители сообщили о подозрении руководителю госпредприятия, который за деньги обещал предпринимателю «договориться» об использовании земли.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области и в прокуратуре.
Также отмечается, что дома фигурант хранил гранату. За совершенное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
— Подозреваемый требовал у руководителя частного предприятия неправомерную выгоду за совместную обработку земельного участка, которым владеет возглавляемое им госпредприятие сроком на 5 лет в размере 1 000 долларов США за каждый год. 19 января на основании полученных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также во время обыска в доме мужчины нашли РГД-5, — отметили в полиции.
Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время идет расследование уголовного производства.
В ближайшее время злоумышленнику будут выбирать меру пресечения и отстранение от должности. Следствие продолжается.