Николаевские правоохранители сообщили о подозрении руководителю госпредприятия, который за деньги обещал предпринимателю «договориться» об использовании земли.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области и в прокуратуре.

Также отмечается, что дома фигурант хранил гранату. За совершенное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

— Подозреваемый требовал у руководителя частного предприятия неправомерную выгоду за совместную обработку земельного участка, которым владеет возглавляемое им госпредприятие сроком на 5 лет в размере 1 000 долларов США за каждый год. 19 января на основании полученных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также во время обыска в доме мужчины нашли РГД-5, — отметили в полиции.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время идет расследование уголовного производства.

В ближайшее время злоумышленнику будут выбирать меру пресечения и отстранение от должности. Следствие продолжается.