В Николаевской области возле села Любомировка в Витовском районе на мине взорвался автомобиль.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, ранения получили четыре человека. Среди пострадавших — младенец возрастом три недели.

« Ужасная трагедия в Витовском районе, возле села Любомировка. Автомобиль взорвался на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец в возрасте 3 недели…», - написала Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на покупку средств для разминирования территории Николаевской области.