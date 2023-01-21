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В Николаевской области возле села Любомировка в Витовском районе на мине взорвался автомобиль.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
По ее словам, ранения получили четыре человека. Среди пострадавших — младенец возрастом три недели.
« Ужасная трагедия в Витовском районе, возле села Любомировка. Автомобиль взорвался на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец в возрасте 3 недели…», - написала Анна Замазеева.
Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на покупку средств для разминирования территории Николаевской области.
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В Николаевской области возле села Любомировка в Витовском районе на мине взорвался автомобиль.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
По ее словам, ранения получили четыре человека. Среди пострадавших — младенец возрастом три недели.
« Ужасная трагедия в Витовском районе, возле села Любомировка. Автомобиль взорвался на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец в возрасте 3 недели…», - написала Анна Замазеева.
Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на покупку средств для разминирования территории Николаевской области.