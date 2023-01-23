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Силы обороны уничтожили катер, на котором российская ДРГ пыталась взорваться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре вблизи Херсона.
Об этом сообщает ОК «Юг».
— При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под «русский военный корабль», украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом, — говорится в сообщении «Юга».
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВО остаются на Кинбурнской косе и обстреливают оттуда Очаковскую и Куцурубскую общины, чтобы помешать области присоединиться к «зерновому соглашению» и беспокоить местное население.
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Силы обороны уничтожили катер, на котором российская ДРГ пыталась взорваться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре вблизи Херсона.
Об этом сообщает ОК «Юг».
— При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под «русский военный корабль», украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом, — говорится в сообщении «Юга».
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВО остаются на Кинбурнской косе и обстреливают оттуда Очаковскую и Куцурубскую общины, чтобы помешать области присоединиться к «зерновому соглашению» и беспокоить местное население.