Российские оккупанты продолжают обстреливать Очаковскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сообщается, что вчера, 23 января, в 14:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах на 8:00 24 января день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.