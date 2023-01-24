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Российские оккупанты продолжают обстреливать Очаковскую громаду Николаевской области.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Сообщается, что вчера, 23 января, в 14:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах на 8:00 24 января день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Очаковскую громаду Николаевской области.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Сообщается, что вчера, 23 января, в 14:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах на 8:00 24 января день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что российский оккупант в течение суток, 23 января, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.