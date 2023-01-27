В суд направили акт в отношении жителя Южноукраинска по факту распространения материалов о глорифификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. 2 и ч.3 ст. 436-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что мужчина, с конца марта по июнь 2022 года, из-за запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники», неоднократно распространял материалы, прославляющие действия оккупантов на территории Украины, и материалы, в которых содержалось оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
По ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество подозреваемого – часть квартиры стоимостью более 300 тысяч гривен.
Напомним, житель Снигиревки, добровольно возглавивший так называемое «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство», заочно уведомлен о подозрении.
Также сотрудники СБУ разоблачили и задержали местного жителя Снигиревки, добровольно пошедшего на сотрудничество с врагом.
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В суд направили акт в отношении жителя Южноукраинска по факту распространения материалов о глорифификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. 2 и ч.3 ст. 436-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что мужчина, с конца марта по июнь 2022 года, из-за запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники», неоднократно распространял материалы, прославляющие действия оккупантов на территории Украины, и материалы, в которых содержалось оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
По ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество подозреваемого – часть квартиры стоимостью более 300 тысяч гривен.
Напомним, житель Снигиревки, добровольно возглавивший так называемое «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство», заочно уведомлен о подозрении.
Также сотрудники СБУ разоблачили и задержали местного жителя Снигиревки, добровольно пошедшего на сотрудничество с врагом.