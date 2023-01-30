Три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 29 января.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.
«В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
По данным ОВА, россияне 42 раза обстреляли территорию Херсона. Готели по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Херсон армия РФ обстреляла 13 раз. оккупанты били по жилым кварталам города.
Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты обстреляли Очаков.
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Три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 29 января.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.
«В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
По данным ОВА, россияне 42 раза обстреляли территорию Херсона. Готели по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Херсон армия РФ обстреляла 13 раз. оккупанты били по жилым кварталам города.
Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты обстреляли Очаков.