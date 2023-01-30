Российская ракета попала в четырехэтажное здание в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

- Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал, – заявил он.

Глава области добавил, что дом частично разрушен, жителей эвакуировали. На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, российские оккупанты 29 января обстреляли Херсонщину : три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения.