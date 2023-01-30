В Скадовском районе Херсонщины российские захватчики развернули для себя «полевой госпиталь».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпиталь переполнен тяжелоранеными захватчиками.

Кроме того, Генштаб сообщает, что, по имеющейся информации, в местных школах населенных пунктов Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое «обучение» вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.

Напомним, три человека погибли и еще по меньшей мере 8 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 29 января.