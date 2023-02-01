Россияне переоборудовали роддома Луганской области под военные госпитали. Беременные женщины вынуждены ехать на роды в Луганск.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Жители оккупированной Луганской области все громче слышат приближение фронта, поэтому знают, что события развиваются совсем не так, как об этом говорят российские пропагандисты», - говорится в сообщении.

Сергей Гайдай заявил, что на оккупированной территории усилена принудительная мобилизация. Захватчики понимают: чем больше мобилизуют в Луганской области, тем меньше погибнет россиян. Также оккупантам важно, чтобы все дома вдоль линии фронта были свободны от гражданского населения, а людей выселяют в никуда.

«Родильные дома, переоборудованные на военные госпитали, — это кричащий предел, которого достигли оккупанты в Луганской области из-за значительных потерь на фронте. Беременные женщины вынуждены ехать на роды в Луганск», - добавил он.

По его словам, то же происходит и при получении административных услуг — почти все из них можно получить только в Луганске.

Напомним, по информации Генштаба Вооруженных сил Украины, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование во временно оккупированный город Новотроицкое Херсонской области.