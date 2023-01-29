По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование во временно оккупированный город Новотроицкое Херсонской области.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба за 29 января.

Медицинские учреждения в этих городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее предоставленным обещаниям, говорят в Генштабе.

- Персонал поставили перед фактом - перевод или увольнение, - рассказали в военном органе.

Генштаб также отметил, что на Херсонском направлении противник совершил артиллерийский обстрел пригорода и самого города Херсон, из-за чего пострадали среди мирных жителей. В ОВА сообщали, что в результате обстрела в жилых кварталах три человека погибли и еще 6 ранены.

Всего за эти сутки россияне совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. В результате ранены и погибли среди мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По другим направлениям россияне обороняются на ранее занятых рубежах.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и еще два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационные станции оккупантов и состав боеприпасов.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.