Сообщается, что из-за российской атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

— К настоящему времени известно о 8 пострадавших из-за российских ударов: три человека погибли, пять — получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.