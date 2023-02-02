Российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Ранены 4 человека.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
«Херсон армия РФ атаковала дважды - в городе повреждены жилые дома», - говорится в сообщении.
По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов осталось около 20% жителей.
Российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Ранены 4 человека.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
«Херсон армия РФ атаковала дважды - в городе повреждены жилые дома», - говорится в сообщении.
По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов осталось около 20% жителей.