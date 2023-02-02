Служба безопасности разоблачила на системной коррупции еще одного высокопоставленного чиновника. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации.

Чиновник наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей, сообщает пресс-центр СБУ.

За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в «беспрепятственном» выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя в 60 тысяч долларов.

За эту сумму он «гарантировал» бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации во время получения им первой части взятки в размере 40 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве сотрудника «Укробронпрома», который сдавал российской разведке данные о вооружении, блокпостах и движении техники. Также он корректировал обстрелы столицы.