Служба безопасности Украины задержала в Киеве сотрудника «Укробронпрома», который сдавал российской разведке данные о вооружении, блокпостах и движении техники. Также он корректировал обстрелы столицы.

Об этом сообщили пресс-службе СБУ, Винницкой областной прокуратуры и Офиса генпрокурора.

В результате спецоперации в Киеве задержали 48-летнего инспектора по охране труда «Укроборонпрома», являющегося офицером запаса ВСУ.

Он скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах.

В марте 2022 года, во время обороны Киевщины, подозреваемый передавал куратору детализированные сведения о результатах ракетных и артобстрелов столицы и прилегающих территорий, а также информацию о позициях, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ и других военных формирований.

После ракетных ударов по жилым домам он присылал «заказчику» фотографии с места поражения, изображение поврежденных конструкций с адресом и фрагменты боеприпасов, которыми был нанесен удар.

Полученные сведения агент передал через анонимные мессенджеры своему однокласснику, являющемуся сотрудником правительства РФ, а тот — военной разведке РФ.

СБУ сообщает, что разоблачила злоумышленника еще в начале его деятельности и поэтапно документировала его преступные действия. Доказательную базу нашли во время обысков.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора и объявившего ему новое подозрение. После начала полномасштабного вторжения чиновник осуществлял финансирование террористической организации «ДНР». В частности, из-за уплаты «налогов» и «сборов» в бюджет этого квазиобразования.