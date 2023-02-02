В Донбасс прибыло русское подразделение «СОБР» (особый отряд быстрого реагирования, — прим.) подавлять бунты посреди русских военных.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Укринформ.

— На Донецком направлении стало известно, что с российской стороны подъехало подразделение «СОБР». Это связано не со штурмовыми действиями, а с плохим психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты, — сказал он.

Кроме того, по словам спикера, на этом направлении воюет и 155-я бригада морской пехоты РФ, которая находится в составе тихоокеанского флота.

— Недавно в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, но потерпели неудачу. После этого 10 человек из этого подразделения сдались в плен, – рассказал Алексей Дмитрашковский.

Он напомнил, что представители 155-й бригады морской пехоты весной ознаменовались жестокостью и мародерством в Буче и Ирпене. После этого президент России Владимир Путин присвоил бригаде звание «гвардейской». Однако, как отметил Алексей Дмитрашковский, после этого бригада уже трижды восстанавливалась.

- Эта бригада во второй раз засветилась на Донецком направлении, она была фактически разбита. Люди, которых набрали, на сегодняшний день не совсем компетентны, что такое морская пехота, ее назначение, поэтому решили сдаться. Наверное, не все в порядке с руководством, обеспечением и вооружением, — предположил представитель.

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. Это указывают маневры врага в Черном море.