Российские войска могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. Это указывают маневры врага в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

— В настоящее время корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем уменьшение его общего количества: на данный момент – 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке, – отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК «Юг» объяснила, что россияне уже не раз повторяли такую последовательность действий: так они, как правило, готовятся к новому ракетному удару.

По состоянию на 1 февраля оккупанты удерживали в Черном море 13 кораблей, среди них было 3 носителя крылатых ракет «Калибр» – возможный залп достигал 20 ракет.