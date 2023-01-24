|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+1 C°
|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца
|16:35
|Температура завтра:
|-1 C°
Россия увеличила количество ракетоносителей на дежурстве. оккупанты в придачу к трем надводным судам вывели в Черное море подлодку, суммарный залп составляет до 28 «Калибров».
Об этом спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона и призвала украинцев быть бдительными.
— Пуски с подлодок сложно обнаружить для противовоздушной обороны на стартовой позиции, поэтому это дополнительная опасность и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и действовать оперативно, — отметила она.
В Азовском море враг держит один-два корабля. Попытки России подготовить Каспий в качестве дополнительного плацдарма отслеживаются защитниками.
— Мы отслеживаем эти меры противника, когда они пытаются скоординировать деятельность авиации и флотской группировки, это, как правило, прямой признак подготовки к такой (массированной) атаке, — отметила она.
Сейчас оккупанты проводят учебно-тренировочные полеты, которые в любой момент могут перейти в боевой.
Предыдущая массированная ракетная атака противника на украинцев произошла 14 января. В тот день ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, убив более 45 мирных украинцев и ранив более 80-ти.
В последние дни враг удерживал в море до 24 «Калибров».
Недавно генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Россия увеличила количество ракетоносителей на дежурстве. оккупанты в придачу к трем надводным судам вывели в Черное море подлодку, суммарный залп составляет до 28 «Калибров».
Об этом спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона и призвала украинцев быть бдительными.
— Пуски с подлодок сложно обнаружить для противовоздушной обороны на стартовой позиции, поэтому это дополнительная опасность и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и действовать оперативно, — отметила она.
В Азовском море враг держит один-два корабля. Попытки России подготовить Каспий в качестве дополнительного плацдарма отслеживаются защитниками.
— Мы отслеживаем эти меры противника, когда они пытаются скоординировать деятельность авиации и флотской группировки, это, как правило, прямой признак подготовки к такой (массированной) атаке, — отметила она.
Сейчас оккупанты проводят учебно-тренировочные полеты, которые в любой момент могут перейти в боевой.
Предыдущая массированная ракетная атака противника на украинцев произошла 14 января. В тот день ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, убив более 45 мирных украинцев и ранив более 80-ти.
В последние дни враг удерживал в море до 24 «Калибров».
Недавно генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.