Россия увеличила количество ракетоносителей на дежурстве. оккупанты в придачу к трем надводным судам вывели в Черное море подлодку, суммарный залп составляет до 28 «Калибров».

Об этом спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона и призвала украинцев быть бдительными.

— Пуски с подлодок сложно обнаружить для противовоздушной обороны на стартовой позиции, поэтому это дополнительная опасность и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и действовать оперативно, — отметила она.

В Азовском море враг держит один-два корабля. Попытки России подготовить Каспий в качестве дополнительного плацдарма отслеживаются защитниками.

— Мы отслеживаем эти меры противника, когда они пытаются скоординировать деятельность авиации и флотской группировки, это, как правило, прямой признак подготовки к такой (массированной) атаке, — отметила она.

Сейчас оккупанты проводят учебно-тренировочные полеты, которые в любой момент могут перейти в боевой.

Предыдущая массированная ракетная атака противника на украинцев произошла 14 января. В тот день ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, убив более 45 мирных украинцев и ранив более 80-ти.

В последние дни враг удерживал в море до 24 «Калибров».

Недавно генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.