Россияне в четверг, 2 февраля, снова нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Россияне нанесли два ракетных удара по центру города. По предварительной информации, ранены среди гражданских.

Напомним, поздно вечером 1 февраля г. осейские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием «Искандера». Три человека погибли.