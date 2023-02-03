Утром 3 февраля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, внутри которого находился местный коллаборант.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Утро коллаборантов должно начинаться не с кофе. Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взмыло авто. По предварительным данным, оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом «русского мира» пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами», – написал он.