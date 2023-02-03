Служба безопасности совместно с ДБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины.

Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста, сообщает пресс-центр СБУ.

За разные суммы взяток он «предлагал» мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в 5 тыс. дол. из призывника.

За эту сумму служащий обещал содействие в выдаче мужчине заключению комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностного лица на рабочем месте при получении второй части взятки.

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигуранту поставлено в известность о подозрении. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ г. Киева и Киевской области совместно с ДБР при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 миллиона гривен.