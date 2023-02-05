Около 08:20 5 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание университета и нанесла серьезные разрушения. Охранник получил ранение.
Другая российская ракета попала вблизи жилого дома. Пострадали четверо его жителей. По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.
Около 08:20 5 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание университета и нанесла серьезные разрушения. Охранник получил ранение.
Другая российская ракета попала вблизи жилого дома. Пострадали четверо его жителей. По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.