Около 08:20 5 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: Reuters

Одна из ракет попала в пятиэтажное здание университета и нанесла серьезные разрушения. Охранник получил ранение.

Другая российская ракета попала вблизи жилого дома. Пострадали четверо его жителей. По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.