В среду, 8 февраля, в городе Южноукраинск Николаевской области произошел пожар в общежитии.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Общежитие располагалось по улице Европейской. По сообщению владелицы комнаты на втором этаже, на общей кухне возник пожар. Образовалось плотное задымление, из-за чего она не смогла выйти из дома.

Из-за густого дыма в собственных комнатах оказались заблокированы и другие жители общежития.

— В целом с данного этажа силами пожарных спасены два человека, эвакуированы еще трое, из них двое детей 2015 и 2022 г.р., использовался спасательный комплект — вспомогательная лицевая маска. В 22:00 пожарные ликвидировали пожар на площади 10 кв. м, причина ее возникновения устанавливается, — сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Николаевской области в 2022 году из-за войны увеличилась на 38 тысяч процентов по сравнению с 2021 годом.