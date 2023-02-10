Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, юристку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.
Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.
Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Ютуб и Телеграмм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.
По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками и следователями СБУ совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.
Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, юристку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.
Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.
Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Ютуб и Телеграмм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.
По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками и следователями СБУ совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.