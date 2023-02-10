Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, юристку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Ютуб и Телеграмм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками и следователями СБУ совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.