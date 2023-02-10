В пятницу, 10 февраля, из-за российского удара по Хмельницкому, часть города осталась без электричества.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

«В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Возможны сбои и в водоснабжении. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.

Также, по предварительной информации, в Хмельницкой области силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 «Шахед».

«Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкого общества. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается», — добавил он.

Напомним, около 10:30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения в результате утреннего удара.

Ранее сообщалось, что россияне попали в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых областях.