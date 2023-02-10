На 54 километре автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, близ села Коблево, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, представители Службы автомобильных дорог в Одесской области, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Теперь движение на данном участке дороги происходит реверсно по одной полосе.

Напомним, вечером 29 ноября в поселке Казанка Баштанского района DAF сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.