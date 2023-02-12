Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Луганской области.

Им оказался бывший работник местного фермерского хозяйства, после захвата части региона поддержавший российских захватчиков и добровольно пошедший на сотрудничество с ними, сообщает пресс-центр СБУ.

Он предложил россиянам использовать его частное здание как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок.

Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов.

Для «расквартирования» других российских оккупантов их приспешник «сливал» адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан.

Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков. А оттуда привозил оккупантов водку и сигареты.

Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры.

За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, юристку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Также сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.