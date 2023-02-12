На Волыни разоблачена схема незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, представители предприятия при содействии чиновников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонн лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы.

Судя по опубликованному прокурорами фото, драгоценные металлы пытались замаскировать под электронные платию.

По предварительным подсчетам стоимость драгоценных металлов свыше 200 тысяч долларов США.

Суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти.

В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование осуществляет ДБР.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти археологические ценности как запчасти к сельхозтехнике.