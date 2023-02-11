В центральной части Южной Кореи, примерно в 180 километрах южнее столицы Сеула, утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 2,3.

Об этом со ссылкой на Метеорологическое управление Республики Корея сообщает Yonhap, передает Укринформ.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км.

О повреждениях или жертвах пока не сообщается. Местные власти собирают данные для оценки возможных убытков.

Землетрясение в этом районе стало 44-м с 1978 года, когда в Южной Корее началось наблюдение за землетрясениями.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

В результате серии мощных землетрясений в Турции погибли более 20 тысяч человек, в Сирии число жертв превышает 3 тысячи.